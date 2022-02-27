Канцлер ФРГ Шольц заявил, что безопасность в Европе нельзя строить без России

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Безопасность в Европе невозможно построить без России, однако она сама серьезно «поставила эту безопасность под угрозу». Об этом в воскресенье. 27 февраля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Это будет иметь последствия для безопасности в Европе. Да, долгосрочная безопасность в Европе невозможна без России, но в обозримой перспективе (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить, — передает его слова РИА Новости.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что происходящая на Украине ситуация может привести к «прямому конфликту» России и НАТО. По ее словам, экономические жертвы Европы из-за санкций не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Украина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.