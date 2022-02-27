ЦБ вернется к покупкам золота на внутреннем рынке

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Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке с 28 февраля. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Банка России.

— Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM), — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе регулятора заявили, что у Банка России есть все необходимые ресурсы для поддержания стабильности и функционирования финансового сектора. Подчеркивается, что средства клиентов будут доступны. Их можно снять в любой момент. ЦБ собирается предоставить банкам рублевую ликвидность в наличном и безналичном вариантах.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.