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Глава ДНР Пушилин заявил о приостановлении всеобщей мобилизации в республике

Полина Долганова

В мире
Глава ДНР Пушилин заявил о приостановлении всеобщей мобилизации в республике
Фото: Администрация президента РФ

Всеобщая мобилизационная кампания в ДНР приостанавливается. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в понедельник, 28 февраля.

— Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

До этого Пушилин сообщил, что попал под обстрел в селе Павлополь на северо-востоке от Мариуполя. Уточняется, что глава ДНР в результате случившегося не пострадал.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.

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