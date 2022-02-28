Австралия ввела санкции в отношении Путина и других высших должностных лиц

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Австралийские санкции против президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц РФ вступили в силу в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

— Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, — уточнил австралийский премьер.

По словам Моррисона, санкции были уже введены против более чем 350 российских физических лиц, включая депутатов и генералов, помогающих «реализовать амбиции» Путина, а также 13 белорусских физических и юридических лиц, в том числе министра обороны государства Виктора Хренина.

Австралийский премьер подчеркнул, что страна продолжит работать со своими партнерами над организацией поставок вооружения на Украину, передает ТАСС.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

28 в СМИ появилась информация, что Евросоюз обсуждает санкции в отношении некоторых богатейших россиян и руководителей российских компаний.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.