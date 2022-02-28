«Держитесь подальше»: в Пентагоне планируют установить канал связи с РФ по Украине

Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Пентагон планирует установить канал связи с Россией по событиям на Украине. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источник в местном оборонном ведомстве в понедельник, 28 февраля.

Уточняется, что такая мера позволит Пентагону избежать просчетов и обеспечит надежное телеграфирование. Однако ответной реакции от Москвы на такое предложение еще не последовало.

— Мы собираемся это сделать, держитесь подальше, — приводит издание Politico слова источника.

Накануне стало известно, что в связи с напряженностью ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты направят на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и три десятка ударных вертолетов AH-64.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.