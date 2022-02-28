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Почти 130 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
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Почти 130 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По состоянию на утро 28 февраля свыше 127 тысяч беженцев из Донбасса уже пересекли границу России. Об этом сообщил заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

— Границу пересекли 127 059 человек, — цитирует РИА Новости его слова.

В этот же день стало известно, что более 4,7 тысячи беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за минувшие сутки.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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