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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за границу

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за границу
Фото: moscow-live

Россиянам не рекомендуется в настоящее время планировать поездки за рубеж из-за обострившейся ситуации на фоне российской специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Накануне Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

28 февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещаются посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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