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Каннский кинофестиваль отказался принимать делегации из России

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Каннский кинофестиваль отказался принимать делегации из России
Фото: Simon / CC BY 2.0

Каннский фестиваль не будет принимать в 2022 году официальные делегации из России. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия во вторник, 1 марта.

— Этой зимой Каннский кинофестиваль вступил в фазу подготовки (к проведению киносмотра — прим. «ВМ»). Было решено, если агрессивная война не прекратится на условиях, которые удовлетворят украинский народ, не принимать официальные делегации из России и не допускать присутствия каких-либо органов, связанных с российским правительством, — отмечается на сайте фестиваля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Фильм с Робертом Паттинсоном должен был выйти в прокат 2 марта.

Редактор отдела статистики журнала «Кинобизнес сегодня» Сергей Лавров заявил, что самый большой удар из-за отмены премьер голливудских фильмов в России придется на кинотеатры, так как отечественное кино не сможет приносить им такую же прибыль. Он отметил, что необходимо дождаться официальных заявлений, так как ряд голливудских фильмов пока остается в российском прокате и ограничение было выборочным.

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