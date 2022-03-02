СМИ: Соединенные Штаты закроют небо для российских самолетов в течение суток

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Правительство Соединенных Штатов планирует объявить о закрытии воздушного пространства страны для самолетов из России. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным источников портала, соответствующий указ могут издать в течение ближайших суток.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.