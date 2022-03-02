Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Международный паралимпийский комитет отозвал награды у Путина, Чернышенко и Козака

Полина Долганова

В мире
Международный паралимпийский комитет отозвал награды у Путина, Чернышенко и Козака
Фото: Администрация президента РФ

Международный паралимпийский комитет отозвал награды у президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и бывшего зампреда правительства РФ Дмитрия Козака.

Наград также лишили замглавы МИДа РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя главы МВД Александра Горового, пишет РИА Новости.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на играх в Пекине. Уточняется, что спортсмены будут участвовать в Играх в нейтральном статусе и не будут включены в медальную таблицу.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

Читайте также:
Россия Владимир Путин Паралимпийские игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте