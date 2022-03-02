Международный паралимпийский комитет отозвал награды у Путина, Чернышенко и Козака

Фото: Администрация президента РФ

Международный паралимпийский комитет отозвал награды у президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и бывшего зампреда правительства РФ Дмитрия Козака.

Наград также лишили замглавы МИДа РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя главы МВД Александра Горового, пишет РИА Новости.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на играх в Пекине. Уточняется, что спортсмены будут участвовать в Играх в нейтральном статусе и не будут включены в медальную таблицу.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.