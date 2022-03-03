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Столичные медики за сутки вылечили 4694 пациента

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные медики за сутки вылечили 4694 пациента
Фото: pixabay.com

В столице за сутки полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавируса еще 4694 человека. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом доставлены 337 человек. К аппарату ИВЛ подключены 300 пациентов. Количество новых случаев в городе составляет 2683. Умерли от COVID-19 еще 82 пациента.

Столичные медики за сутки вылечили 4694 пациента Фото: Оперштаб

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса московские врачи вылечили 2 497 491 пациента, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды в столице. Он подписал соответствующий указ в четверг, 3 марта.

По его словам, в столице нормализуется эпидемиологическая обстановка. Это позволяет начать отменять действующие коронавирусные ограничения. Так, в городе отменены все требования к заполняемости массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, точек общественного питания и других мест скопления большого количества людей.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным. В городе возобновится работа проекта «Московское долголетие».

28 февраля Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве. Глава города отметил, что в настоящий момент медицинские службы работают в плановом режиме.

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