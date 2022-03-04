Генсек НАТО подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине.

— Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО не является стороной конфликта. НАТО — это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией, — заявил он.

При этом он подчеркнул, что альянс всегда будет защищать членов НАТО. Именно поэтому союз принял решение усилить свое присутствие на Востоке.

На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена поставками вооружения на Украину. Гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно ненужном направлении, нет.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.