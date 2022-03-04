Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата

Полина Долганова

В мире
МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Министерство иностранных дел Черногории объявило российского дипломата персоной нон грата. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что политик должен покинуть страну в течение трех суток.

В ведомстве уточнили, что мотивом для высылки дипломата послужили его действия, противоречащие Женевской конвенции.

В посольстве РФ подтвердили получение ноты о высылке посла, передает ТАСС.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
персона нон грата Черногория Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте