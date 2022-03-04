МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Министерство иностранных дел Черногории объявило российского дипломата персоной нон грата. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что политик должен покинуть страну в течение трех суток.

В ведомстве уточнили, что мотивом для высылки дипломата послужили его действия, противоречащие Женевской конвенции.

В посольстве РФ подтвердили получение ноты о высылке посла, передает ТАСС.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.