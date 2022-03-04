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На Украине назвали примерную дату третьего раунда переговоров с Россией

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
На Украине назвали примерную дату третьего раунда переговоров с Россией
Фото: Unsplash

Третий этап переговоров между Россией и Украиной могут провести 5 или 6 марта. Об этом сообщил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк в пятницу, 4 марта.

По его словам, в настоящий момент делегации находятся в постоянном контакте.

— На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы, мы едем. Буквально вот сейчас закончили, и я поехал, поехала делегация дальше работать, — отметил политик.

Подоляк также уточнил, что представители Украины, РФ и МККК могут до конца пятницы урегулировать вопросы гуманитарных коридоров, пишет ТАСС.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй этап переговоров закончился 3 марта. Тогда советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что обе стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично.

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