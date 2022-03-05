Минцифры опровергло новости о предложении разрешить пользоваться пиратским ПО

Фото: Pexels

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опровергло информацию о том, что ведомство якобы предлагало освобождать от ответственности за использование пиратского софта.

В Минцифры заявили, что не поддерживают такую инициативу, передает РИА Новости.

До этого СМИ сообщили, что киберпиратство могут легализовать в России из-за введенных санкций. Уточнялось, что государство якобы рассматривает вопрос частичного снятия ответственности за нелегальное использование программного обеспечения (ПО). В частности, могут отменить административную и уголовную ответственность за использование ПО, принадлежащего правообладателям из стран, которые ввели санкции.

На фоне спецоперации на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменит премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Об этом сообщили на сайте издания Deadline, со ссылкой на сообщение киностудии. Также в Warner Bros. заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.