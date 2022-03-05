Rolls-Royce приостановила поставки автомобилей в Россию

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Британская компания-производитель автомобилей Rolls-Royce приостанавливает поставки своей продукции в Россию на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил официальный представитель компании.

— Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса, — рассказал он РИА Новости.

При этом в январе компания сообщила, что в 2021 году продала рекордное число автомобилей в России. Отмечается, что по итогам 2021 года РФ обогнала домашний рынок Великобритании и стала № 1 по числу продаж в Европе.

Британский производитель стал не первым, кто отказался от поставок автомобилей в Россию.

До этого немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки машин в РФ также приостановлены.

Также многие автопроизводители заявили об отказе от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль, стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.