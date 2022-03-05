Центробанк понизил курс евро на период с 6 по 9 марта до 115,62 рубля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральный Банк Российской Федерации понизил курс евро на период с 6 по 9 марта до 115,62 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

При этом курс доллара не претерпел изменений: он остался на уровне 105,81 рубля.

До этого Центральный банк России понизил курс доллара на субботу, 5 марта, до 105,81 рубля, а курс евро — до 116,53 рубля. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в регуляторе. Таким образом, курс доллара показал снижение на 5,94 рубля, евро — на 7,48 рубля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.