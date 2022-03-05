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Путин: Воюющие в Донбассе солдаты сражаются за будущее

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Путин: Воюющие в Донбассе солдаты сражаются за будущее
Фото: Администрация президента РФ

Солдаты, сражающиеся в Донбассе, борются за будущее, в том числе своих детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 5 марта.

— И ребята наши, которые там сейчас сражаются и жизни свою кладут, они сражаются за наше будущее и за будущее наших детей. Это совершенно очевидная вещь, — приводит слова Путина сайт Кремля.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

2 марта официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что более 2870 украинских военнослужащих погибли во время военной спецоперации. Он уточнил, что еще 3700 солдат со стороны Украины получили ранения.

5 марта Минобороны показало видео, на котором показано боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках спецоперации на Украине. По данным ведомства, вертолеты в составе пары уничтожили броневую технику украинских националистов с помощью применения управляемых ракет.

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