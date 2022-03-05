Путин подписал указ об обязательствах перед некоторыми иностранными кредиторами

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Об этом в субботу, 5 марта, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство в двухдневный срок должно определить перечень иностранных государств, которые совершают в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Указом устанавливается временный порядок исполнения обязательств РФ, российских субъектов, муниципальных образований и резидентов перед иностранными кредиторами — лицами, связанными с государствами, «которые совершают в отношении РФ российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».

— Порядок исполнения обязательств, установленный настоящим указом, распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем десять миллионов рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 1-е число каждого месяца, — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

1 марта президент РФ Владимир Путин ввел дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности. Он постановил принять ряд мер в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями, связанными с введением санкций, со стороны США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.