Экономист назвал россиянам лучшую замену доллару

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В качестве альтернативы доллару стоит рассматривать покупку юаней или швейцарского франка. Об этом рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Он отметил, что в более долгосрочной перспективе швейцарский франк предпочтительней китайской валюты с точки зрения стабильности динамики, потому что экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, и подвержена высоким геополитическим рискам.

Еще одной альтернативой является покупка золота, сообщил эксперт. Интерес к нему ранее был в России невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20 процентов. Теперь же этот налог отменили.

— С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью, — пояснил Сосновский.

Мотивировать население обменять наличную валюту на исторически пользующееся доверием золото, по мнению эксперта, будет несложно при грамотной политике, передает агентство «Прайм».

Центробанк понизил курс евро на период с 6 по 9 марта до 115,62 рубля. При этом курс доллара не претерпел изменений: он остался на уровне 105,81 рубля.

До этого Центральный банк России понизил курс доллара на субботу, 5 марта, до 105,81 рубля, а курс евро — до 116,53 рубля. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в регуляторе. Таким образом, курс доллара показал снижение на 5,94 рубля, евро — на 7,48 рубля.