Посол России назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными

Фото: Пресс-служба Совфеда

Антироссийская риторика в Соединенных Штатах достигла абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся очень рискованными для международной безопасности. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал слова американского сенатора Рика Скотта, который допустил ввод войск США на Украину. Отвечая на вопрос о такой возможности, он сказал, что «все варианты» должны быть «открыты».

Российский дипломат указал, что сенатор, «по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами». Он заявил, что попытка вооруженного вмешательства в спецоперацию РФ может привести к «беспрецедентным последствиям».

— Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности, — написал в субботу, 5 марта, Антонов на странице посольства в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что готов к разговору с любым американским политиком для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности, передает РИА Новости.

4 марта госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об отмене санкций против России при прекращении спецоперации.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Россия отказалась от попыток дипломатического решения проблем безопасности в Европе, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.