Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Чистый понедельник, 7 марта
Чистый понедельник в 2022 году отмечается 7 марта. Дата праздника уникальна для каждого года. Это первый день Великого поста, время прощания с Масленицей. Название праздника происходит от стремления провести начало поста в чистоте.
Традиции и обряды праздника
Праздник начинается с воскресной вечерней молитвы. Верующие просят друг у друга прощения и встречают Великий пост с чистой совестью — очищенными, простившими и прощенными. В храмах читают Великий покаянный канон святого Андрея Критского, молитву Ефрема Сирина, Книгу пророка Исаии, которая призывает очиститься, не делать зла, творить добро, помогать и защищать обездоленных и убогих.
В этот день люди убирают дом после Масленицы: вымывают и вычищают жилые помещения, посуду, утварь. Меняют белье. Посещают баню. Придерживаются строгого поста. В конце XIX века в России существовал обычай до посещения бани «выполаскивать» рты водкой, чтобы избавиться от остатков скоромной пищи — продуктов животного происхождения.
Что можно есть в Чистый понедельник
Согласно православному календарю постов и трапез, в этот день необходимо воздержаться от приема пищи. Разрешается только пить воду.
Что нельзя делать в Чистый понедельник
В этот праздник запрещается есть пищу, которая осталась после Масленицы. Женщинам нельзя ходить в гости.
Приметы погоды:
Если к этому дню прилетели грачи и ласточки, весна будет ранняя.
Грачи играют — на хорошую погоду.
Если день холодный и сухой, то осень будет теплая и практически без дождей.
Голуби воркуют — к потеплению.
Поверхность снега шершавая (снег начал подтаивать) — к урожаю, гладкая — к неурожаю.
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Именины отмечают: Леонид, Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Галактион, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Петр, Федор.