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Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Чистый понедельник, 7 марта

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Чистый понедельник, 7 марта
Фото: Pexels

Чистый понедельник в 2022 году отмечается 7 марта. Дата праздника уникальна для каждого года. Это первый день Великого поста, время прощания с Масленицей. Название праздника происходит от стремления провести начало поста в чистоте.

Традиции и обряды праздника

Праздник начинается с воскресной вечерней молитвы. Верующие просят друг у друга прощения и встречают Великий пост с чистой совестью — очищенными, простившими и прощенными. В храмах читают Великий покаянный канон святого Андрея Критского, молитву Ефрема Сирина, Книгу пророка Исаии, которая призывает очиститься, не делать зла, творить добро, помогать и защищать обездоленных и убогих.

В этот день люди убирают дом после Масленицы: вымывают и вычищают жилые помещения, посуду, утварь. Меняют белье. Посещают баню. Придерживаются строгого поста. В конце XIX века в России существовал обычай до посещения бани «выполаскивать» рты водкой, чтобы избавиться от остатков скоромной пищи — продуктов животного происхождения.

Что можно есть в Чистый понедельник

Согласно православному календарю постов и трапез, в этот день необходимо воздержаться от приема пищи. Разрешается только пить воду.

Что нельзя делать в Чистый понедельник

В этот праздник запрещается есть пищу, которая осталась после Масленицы. Женщинам нельзя ходить в гости.

Приметы погоды:

Если к этому дню прилетели грачи и ласточки, весна будет ранняя.

Грачи играют — на хорошую погоду.

Если день холодный и сухой, то осень будет теплая и практически без дождей.

Голуби воркуют — к потеплению.

Поверхность снега шершавая (снег начал подтаивать) — к урожаю, гладкая — к неурожаю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Чистый понедельник, 7 марта

Именины отмечают: Леонид, Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Галактион, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Петр, Федор.

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