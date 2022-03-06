Эксперт: Бренды «сливают» остатки и готовятся к возвращению на рынок с новыми ценами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Бренды, заявившие о временном приостановлении деятельности в России, могут при удачном стечении обстоятельств снова возобновить свою работу. Такое мнение высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, член совета московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель комитета по ресторанному бизнесу и основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в воскресенье, 6 марта.

По его словам, многие прекратившие работу в России бренды не расторгли договоры аренды и не распустили своих сотрудников. На взгляд Миронова, это может говорить о том, что со временем все эти бренды возобновят работу в РФ. Он подчеркнул, что пока еще нет глобального ощущения ухода этих брендов из России.

— То есть если бы были расторжения, они бы подтверждали серьезность намерений свернуть деятельность, а пока это — скорее, возможность быстро распродать остатки товаров, подождать, посмотреть, что будет дальше, и при удачном стечении обстоятельств снова возобновить свою работу, — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

5 марта сообщалось, что бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH, к которым относятся Louis Vuitton, Moet, Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно приостанавливают свою работу на территории России. Всего в стране находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным группам.

До этого стало известно, что компания Apple остановила продажи всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. На сайте компании сообщается, что все товары временно недоступны для доставки в страну. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».