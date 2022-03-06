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Пушилин заявил, что украинские войска планировали напасть на Крым и Донбасс

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что украинские войска планировали напасть на Крым и Донбасс
Фото: vk/pushilindenis

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали атаки на Крым и Донбасс. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин во время пресс-конференции.

— По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым, — заявил он.

Глава республик также показал карту полуострова, на которой точками было указано расположение войск, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта Путин провел встречу с женщинами из летного состава отечественных авиакомпаний. «Вечерняя Москва» собрала основные заявления, которые в ходе встречи сделал лидер российского государства.

Так, по его словам, решение о специальной операции на Украине оказалось тяжелым. При этом Москва, заверил он, пыталась решить конфликт в мирном русле.

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