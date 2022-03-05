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«За будущее наших детей»: главные заявления Путина о ситуации на Украине

Илья Ашуров

Политика
«За будущее наших детей»: главные заявления Путина о ситуации на Украине
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

В субботу, 5 марта, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами из летного состава отечественных авиакомпаний. «Вечерняя Москва» собрала основные заявления, которые в ходе встречи сделал лидер российского государства.

  • Решение о специальной операции на Украине оказалось тяжелым. При этом Москва пыталась решить конфликт в мирном русле. Для этого надо было предоставить жителям Донбасса право говорить на русском языке и жить по своим традициям.

  • Нейтральный статус Украины необходим, чтобы она не вступила в НАТО. Последствия конфликта альянса и России «для всех понятны».

  • Никакого особого положения на территории России вводить не планируется.

  • В операции на Украине не принимают участия призывники. Задействованы в событиях лишь офицеры и контрактники, которые выполняют задачу с честью.

  • Российская армия сражается на Украине «за наше будущее и за будущее наших детей».

  • Минобороны практически завершило уничтожение всей военной инфраструктуры Украины, в том числе средств ПВО и авиации. Спецоперация идет по графику, у страны хватит сил, чтобы выполнить ее задачи действующими силами ВС РФ.

  • Своими действиями нынешний киевский режим ставит под сомнение будущность украинской государственности.

  • Любая попытка закрыть воздушное пространство над Украиной будет воспринята как вмешательство в военную операцию России.

  • Правительство России работает над расширением мер поддержки предпринимательства. Максимальная экономическая свобода бизнеса — выход из текущей ситуации.

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