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Зеленский решил присвоить Мариуполю и Харькову звания городов-героев

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский решил присвоить Мариуполю и Харькову звания городов-героев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил присвоить Харькову, Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Чернигову и Херсону звания городов-героев.

— Я решил наградить специальным званием, городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха, — сказал он в воскресенье, 6 марта, на брифинге.

6 марта Донецкая народная республика (ДНР) эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек. Глава республики Денис Пушилин добавил, что кольцо вокруг Мариуполя сжимается, а в отдельных городских кварталах уже ведется зачистка.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на предупреждение РФ о возможных ударах по объектам ВПК Украины. Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины. Он подчеркнул, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по этим объектам.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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