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Минобороны: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением в районе Харькова

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением в районе Харькова
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Служба безопасности Украины вместе с боевиками «Азова» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.

— СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке, — сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что 6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации украинских националистов с последующим обвинением РФ в создании экологической катастрофы, сообщает РИА Новости.

В ЛНР задержали двух агентов разведки Минобороны Украины, планировавших теракты на территории республики и в РФ. Они проходили службу в националистической организации в Станице Луганская. В феврале 2022 года группа получила задание по подготовке и организации теракта на нефтебазе в городе Ровеньки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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