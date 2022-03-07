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В МИД РФ заявили о новом качестве отношений с ЕС и США после событий на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В МИД РФ заявили о новом качестве отношений с ЕС и США после событий на Украине
Фото: МИД РФ

Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений РФ с Европой, Соединенными Штатами и НАТО в целом. Такое мнение высказал директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

— Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом, — сказал он, передает РИА Новости.

4 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Стороны отметили необходимость незамедлительного выправления ухудшающейся гуманитарной ситуации в этой стране.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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