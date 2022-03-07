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Украина отказалась от открытия предложенных Россией гуманитарных коридоров

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина отказалась от открытия предложенных Россией гуманитарных коридоров
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Украина отказалась от открытия предложенных Россией гуманитарных коридоров. Об этом в понедельник, 7 марта, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук во время брифинга.

По ее словам, открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны.

— Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров, — цитирует Верещук ТАСС.

До этого сообщалось, что 7 марта российская армия объявила режим тишины на Украине с 10:00 и открыла гуманитарные коридоры. Контроль эвакуации будет вестись при помощи беспилотников. Режим объявлен по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому коллеге Владимиру Путину.

Подробнее с маршрутами гумкоридоров из Сум, Киева, Мариуполя и Харькова можно ознакомиться здесь.

4 марта заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Стороны отметили необходимость незамедлительного выправления ухудшающейся гуманитарной ситуации в этой стране.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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