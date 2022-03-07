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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 2415 пациентов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 2415 пациентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве за сутки выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции 2415 человек. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в оперштабе столицы.

Так, всего за время пандемии коронавируса в Москве врачи вылечили 2 508 951 пациента.

В больницу за последние 24 часа с COVID-19 госпитализировали 216 человек. В городе выявили 1542 новых случая коронавируса, умерли — 68 человек. К аппарату ИВЛ подключены 240 заболевших, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 2415 пациентов Фото: Оперштаб

За сутки в России обнаружили коронавирус у 73 162 человек.

Согласно новому указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменены все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.

Помимо отмены ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемической обстановки в городе.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями становится рекомендательным. В городе снова начнет работать проект «Московское долголетие».

Однако москвичам напомнили об обязательном ношении масок в общественных местах.

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