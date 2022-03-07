Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов

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Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро. Доллар и евро торговались на исторических максимумах. Об этом в понедельник, 7 марта, свидетельствуют данные Forex.

По данным на 11:16 по московскому времени, доллар на Forex находился на уровне 137,85 рубля. В 11:52 по московскому времени евро на Forex находился на уровне 147,51 рубля. Таким образом, рубль ускорил свое падение до исторических минимумов.

По данным на 12:51 мск, доллар на Forex составлял 131,25 рубля (плюс 7,77 процента), евро на Forex находился на уровне 143,3 рубля (плюс 25,72 процента), свидетельствуют данные сайта.

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны. Он отметил, что спокойный период в экономической и политической сфере РФ закончился. Аналитик предупредил, что в ближайшие дни изменения коснутся каждого россиянина.

Центробанк понизил курс евро на период с 6 по 9 марта до 115,62 рубля. При этом курс доллара не претерпел изменений: он остался на уровне 105,81 рубля.

До этого Центральный банк России понизил курс доллара на субботу, 5 марта, до 105,81 рубля, а курс евро — до 116,53 рубля. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в регуляторе. Таким образом, курс доллара показал снижение на 5,94 рубля, евро — на 7,48 рубля.