Названы телесные знаки, говорящие о магических способностях человека

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Не все задумываются, каким глубоким и важным смыслом обладают родимые пятна и родинки. Однако некоторые из них могут указывать на то, что их обладатель — человек с не дюжей магической силой.

Гипнотической силой обладают родинки над верхней губой. Приметивший такой «ведьминский знак» человек может полностью потерять над собой контроль и совершать неожиданные поступки. Особое внимание следует обратить на форму «метки». Если родинка или пятно в форме полумесяца, то ее хозяин способен наводить порчу.

О хорошо развитых прогностических способностях говорит родинка на виске. Люди с такими метками должны особенно внимательно прислушиваться к своей интуиции. Внутренний голос их никогда не подводит, советуя только верные решения.

Особая магическая сила доступна тем, кто родился с родинкой над коленом. Им дарован могущественный дар предвидения, ведь свое будущее такие люди легко видят во снах. Их оберегают Высшие силы, предупреждая о любой опасности, передает Пятый канал.

Люди верят, что проклятие — это набор магической силы, разрушающей жизнедеятельность человека. В этом есть доля правды. Но зачастую проклятия не имеют ничего оккультного и не относятся к мистике. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», какие именно проклятия имеют силу и как могут повлиять на жизнь.