Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях против российской армии. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

— Вместе с оборудованием, для усиления украинской армии для отпора российской агрессии, — передает сообщение РИА Новости.

В этот же день бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Зеленскому с призывом любой ценой «остановить кровопролитие».

До этого на брифинге Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на «предупреждение РФ о возможных ударах по объектам ВПК Украины».

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.