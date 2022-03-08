Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях против российской армии. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

— Вместе с оборудованием, для усиления украинской армии для отпора российской агрессии, — передает сообщение РИА Новости.

В этот же день бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Зеленскому с призывом любой ценой «остановить кровопролитие».

До этого на брифинге Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на «предупреждение РФ о возможных ударах по объектам ВПК Украины».

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Владимир Зеленский Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте