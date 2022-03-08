Столичные врачи вылечили от коронавируса 2956 человек

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции 2956 пациентов. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в оперштабе столицы.

Так, всего за время пандемии коронавируса в Москве врачи вылечили 2 511 907 пациента.

В больницы за последние сутки с COVID-19 госпитализировали 195 человек. В городе выявили 1151 новый случай коронавируса, умерли — 64 человека. К аппарату ИВЛ подключены 228 заболевших, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Фото: Оперштаб

Согласно новому указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменены все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.

Помимо отмены ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемической обстановки в городе.

Кроме того, действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями становится рекомендательным. В городе снова начнет работать проект «Московское долголетие».

Однако москвичам напомнили об обязательном ношении масок в общественных местах.