Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «охладел» к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Об этом он заявил во вторник, 8 марта.

— Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ, — заявил он.

Об этом президент рассказал в интервью американскому телеканалу ABC, передает РИА Новости.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отказ Украине и Грузии в членстве в НАТО верным решением. Также он отметил, что данный вопрос на сегодняшний день не стоит на повестке.

Зеленский также отметил, что Украина готова к обсуждению с Россией вопроса Крыма и республик Донбасса. Он высказал предположение, что обеим странам удастся прийти в этом вопросе к компромиссу.

28 февраля Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

В свою очередь главы ряда стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Среди стран, которые поддержали скорейшее вступление Украины, — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.