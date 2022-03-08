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Силуанов раскрыл размер расходов бюджета на выплаты семьям с детьми

Иван Юминов

Экономика
Силуанов раскрыл размер расходов бюджета на выплаты семьям с детьми
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что расходы бюджета на новые выплаты семьям с детьми составят 455 миллиардов рублей.

— Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости, — приводит слова Силуанова РИА Новости.

8 марта президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 апреля будут установлены выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что размер выплат среднем по России составит примерно от 6 до 12 тысяч рублей.

Министр подчеркнул, что выплаты получат родители более чем пяти миллионов детей. Они начнут получать пособия уже в мае, однако выплаты будут начисляться также и за апрель.

В январе стало известно, что материнский капитал на первого ребенка в 2022 году увеличится в России до 524 тысяч рублей. О том, как получить материнский капитал и на что можно потратить, — в материале «Вечерней Москвы».

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