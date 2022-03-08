Москвичек поздравили с Международным женским днем с медиафасадов на Новом Арбате

Фото: Telegram-канал Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Жительниц столицы поздравили с 8 Марта с медиафасадов, расположенных на Новом Арбате. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Прямо сейчас с медиафасадов домов-книжек на Новом Арбате поздравляем жительниц нашего города с Международным женским днем, — говорится в сообщении официального Telegram-канала комплекса.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

До этого сообщалось, что москвичек поздравили с 8 Марта в электробусах и вестибюлях станций метро. Контролеры «Организатора перевозок» и сотрудники Мосметро подарили им цветы.

8 марта москвички получили от волонтеров более 100 тысяч цветов в честь Международного женского дня. Добровольцев с тюльпанами можно было встретить на городских улицах, площадях, у станций метро, в парках и на аллеях.

Также сотрудники московской Госавтоинспекции по сложившейся традиции поздравили автомобилисток с Международным женским днем. Инспекторы, несущие службу на столичных дорогах, подарили участницам дорожного движения цветы.

До этого жительниц столицы с Международным женским днем поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что женщина окружает заботой, вдохновляет на покорение вершин, приносит в мир гармонию. Собянин обратил внимание, что Москва — женского рода, и в каждую сферу жизни столицы свой уникальный дар творения и украшения жизни вносят женщины.