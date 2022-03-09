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Антонов: США опасаются попадания хранящихся на Украине патогенов в руки экспертов из РФ

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Антонов: США опасаются попадания хранящихся на Украине патогенов в руки экспертов из РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявления Соединенных Штатов Америки о биологических лабораториях на Украине говорят о том, что США опасаются попадания патогенов, хранящихся на объектах, в руки российских специалистов. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, — заявил Антонов.

По его словам, в процессе спецоперации на Украине российская армия установила, что Киев пытается экстренно зачистить следы военно-биологической программы.

Посол подытожил, что заказчиком этой программы является Пентагон.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине существуют объекты биологических исследований. По ее словам, Штаты и Украина в настоящее время пытаются не допустить попадания материалов в руки россиян.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, занимающиеся разработкой биологического оружия украинские лаборатории были частью военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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