Захарова назвала неадекватным состояние Зеленского

Фото: МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что анализировать заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе по НАТО, необходимо исходя из оценок его состояния, которое является неадекватным.

— Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает — это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Накануне Зеленский заявил, что «охладел» к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, альянс не готов принять Украину в свой состав. Лидер добавил, что НАТО боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.