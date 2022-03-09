Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова назвала неадекватным состояние Зеленского

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова назвала неадекватным состояние Зеленского
Фото: МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что анализировать заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе по НАТО, необходимо исходя из оценок его состояния, которое является неадекватным.

— Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает — это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Накануне Зеленский заявил, что «охладел» к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, альянс не готов принять Украину в свой состав. Лидер добавил, что НАТО боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Мария Захарова Владимир Зеленский НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте