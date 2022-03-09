Посол США в Москве призвал американцев покинуть Россию

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Гражданам Соединенных Штатов Америки стоит в скором времени покинуть территорию России или же задуматься об этом. С таким заявлением выступил американский посол в Москве Джон Салливан.

По его словам, американцы должны знать, как им действовать в том случае, если американское посольство закроется в Российской Федерации. Он считает, что дипломатическое представительство США могут закрыть российские власти.

— Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас,— цитирует слова Салливана РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США де-факто объявили экономическую войну против России.

24 февраля МИД Украины начало эвакуировать персонал диппредставительства. Также Украина разорвала все дипломатические отношения с РФ.

Президент США Джозеф Байден подписал указ, который запрещает импортировать энергоносители из России. Уточняется, что теперь российская нефть больше не сможет поступать в порты США.