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«Умереть или сдаться»: Басурин обратился к нацбатам в Мариуполе

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
В мире
«Умереть или сдаться»: Басурин обратился к нацбатам в Мариуполе
Фото: Минобороны РФ

Украинским националистическим батальонам в Мариуполе следует либо сдаться, либо умереть. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в четверг, 10 марта.

— Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта — или умереть, или сдаться, — передает его слова РИА Новости.

5 марта Басурин сообщил, что несмотря на бои, из Мариуполя смогли вырваться 17 человек, в том числе дети. Также он назвал происходящее «страшными событиями».

В тот же день глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что националисты отказываются выпускать жителей из Мариуполя и Волновахи после объявления «режима тишины».

Гуманитарные коридоры на данных направлениях, подчеркнул он, открывались ежедневно. Аналогичная ситуация, по словам Мизинцева, наблюдается в Харькове и Сумах.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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