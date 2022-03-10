Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу началась в Анталье

Фото: МИД РФ; kmu.gov.ua

В Анталье начались переговоры министров иностранных дел России, Украины и Турции Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, встреча проходит в формате «без галстуков».

7 марта Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может пройти в рамках дипломатического форума в Анталье 10 марта. Эту же информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

8 марта стало известно, что украинские власти просят о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.