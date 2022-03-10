Иностранные активисты записали видео в поддержку россиян с хештегом #StopHatingRussians

Фото: Youtube / Anka Drozd

Активисты со всего мира записали видео в поддержку россиян, которые столкнулись с осуждением на фоне спецоперации РФ на Украине.

Ролик сопровождается хештегом #StopHatingRussians, который в переводе на русский означает «Хватит ненавидеть русских».

На видео показано множество людей разных национальностей, которые призывают хорошо относиться к людям вне зависимости от их происхождения.

До этого кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, который основал партию «Отвоевание», выступил за снятие европейских санкций в отношении Российской Федерации. Также он заявил, что в моменты сближения России и Европы Соединенные Штаты делают все, чтобы их разделить.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.