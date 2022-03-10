Мать найденного в сумке младенца объяснила, почему так поступила

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Перерва, 74 Карта всех событий

Мать найденного на юго-востоке Москвы младенца объяснила, почему так поступила. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по городу.

Следственный комитет опубликовал небольшое видео, которое содержит кадры допроса матери, бросившую новорожденного малыша в сумке на улице Перерва. На них женщина через переводчика подтвердила следователям, что решила оставить младенца именно около дома 74 на улице Перерва.

Затем ей задали вопрос, хотела ли она таким образом избавиться от ребенка.

— Я его оставила там, чтобы люди как-нибудь ему помогли, — пояснила женщина.

Видео: СК РФ

Днем ранее, 9 марта, около 8 утра несовершеннолетний обнаружил сумку с брошенным новорожденным ребенком на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», а прокуратура взяла расследование дела под контроль.

Утром 10 марта сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнюю причастную к покушению на убийство новорожденного сына. Выяснилось, что женщина не имеет постоянного места жительства в Москве, а супруг женщины скончался непродолжительное время назад.

Подробнее о жуткой истории – в материалах «ВМ»: рассказ очевидцев о том, как нашли ребенка, а также о поисках горе-матери.