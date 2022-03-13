Трамп заявил, что ситуация на Украине может перерасти в третью мировую войну

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная спецоперация России на Украине может перерасти в настоящую мировую войну. Об этом он заявил в воскресенье, 13 марта.

— Это может привести к третьей мировой войне. Я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин остановится, — будет хуже и хуже, он не примет этого, — высказался Трамп на митинге в Южной Каролине.

По его словам, ситуацию ухудшает то, что во главе Америки нет человека, способного поговорить с российским президентом. Как отметил Трамп, этот человек — он сам.

— Никто не был так суров с Россией, как я, — подчеркнул бывший президент.

Сама личность Трампа, утверждает он, удерживала Америку от любых глобальных конфликтов. США необходимо полностью перестроить внешнюю политику, пока не стало слишком поздно.

— Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне, — цитирует Трампа РИА Новости.

Недавно Дональд Трамп во время выступления в Новом Орлеане в шутку придумал «способ для США атаковать Россию». Экс-президент Штатов предложил изобразить на американских истребителях F-22 китайский флаг и «начать бомбить с их помощью Россию». После этого, пошутил Трамп, во всем можно просто обвинить Китай.

До этого Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин в ситуации вокруг Украины проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо». Позднее он заявил, что ситуация на Украине обострилась по вине президента США Джо Байдена и НАТО. По словам Трампа, Запад должен был проявить «жесткость и силу» в данном вопросе.