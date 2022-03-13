Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трамп заявил, что ситуация на Украине может перерасти в третью мировую войну

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Трамп заявил, что ситуация на Украине может перерасти в третью мировую войну
Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная спецоперация России на Украине может перерасти в настоящую мировую войну. Об этом он заявил в воскресенье, 13 марта.

— Это может привести к третьей мировой войне. Я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин остановится, — будет хуже и хуже, он не примет этого, — высказался Трамп на митинге в Южной Каролине.

По его словам, ситуацию ухудшает то, что во главе Америки нет человека, способного поговорить с российским президентом. Как отметил Трамп, этот человек — он сам.

— Никто не был так суров с Россией, как я, — подчеркнул бывший президент.

Сама личность Трампа, утверждает он, удерживала Америку от любых глобальных конфликтов. США необходимо полностью перестроить внешнюю политику, пока не стало слишком поздно.

— Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне, — цитирует Трампа РИА Новости.

Недавно Дональд Трамп во время выступления в Новом Орлеане в шутку придумал «способ для США атаковать Россию». Экс-президент Штатов предложил изобразить на американских истребителях F-22 китайский флаг и «начать бомбить с их помощью Россию». После этого, пошутил Трамп, во всем можно просто обвинить Китай.

До этого Трамп сказал, что президент РФ Владимир Путин в ситуации вокруг Украины проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, «глупо». Позднее он заявил, что ситуация на Украине обострилась по вине президента США Джо Байдена и НАТО. По словам Трампа, Запад должен был проявить «жесткость и силу» в данном вопросе.

Читайте также:
Дональд Трамп США Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настала весна духовная — время покаяния

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян

Важно остаться людьми

Ян Арт
Ян Арт

Перейдем на китайскую платежную систему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если друг оказался вдруг

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столкновение цивилизаций

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит спорить, кто важнее

Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Все мнения
О проекте