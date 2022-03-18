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Cотрудники Wildberries обокрали склад в Подмосковье на два миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Cотрудники Wildberries обокрали склад в Подмосковье на два миллиона рублей
Фото: МВД Медиа
Россия, Московская область, Подольск, Революционный проспект Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники склада Wildberries украли из взломанного сейфа 20 дорогостоящих видеокарт и под видом сборки заказа вынесли их. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, работники взломали сейф на одном из складов интернет-магазина и, притворившись, что собирают заказ, выкрали из него партию игровых видеокарт.

Момент кражи попал на видео. На кадрах видно, как парни скинули товар из окна своему сообщнику, который в свою очередь погрузил похищенное в машину и удалился с территории склада.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Общая сумма ущерба оценивается в два миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В пресс-службе пояснили, что сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в возрасте от 24 до 29 лет.

— Двое подозреваемых были задержаны при попытке реализовать товар в одну из скупок, расположенных на Революционном проспекте, а третий — по месту проживания в Подольске, — пояснили в ведомстве.

Задержанным мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

15 марта сообщалось о том, что сотрудник одной из логистических компаний Москвы обокрал работодателя почти на 200 тысяч рублей.

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