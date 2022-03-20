Трамп упрекнул Байдена в страхе перед Россией из-за ядерного оружия

Фото: Whitehouse

Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал нынешнего президента Джо Байдена за страх перед Россией, имеющей ядерное оружие, и неспособность разрешить кризис на Украине.

Во время выступления во Флориде на митинге для сторонников Трамп назвал афганский кризис самым унизительным моментом в истории США. Он обратил внимание на настоящий кризис на Украине, который, по словам экс-президента, является «гуманитарной трагедией невероятных масштабов».

— Что мы видим сейчас: Байден говорит, что не следует нападать на ядерную державу... Мы (США — прим. «ВМ») боимся, — процитировал главу государства Трамп.

Также бывший президент добавил, что подобная ситуация не произошла бы при его управлении страной, так как он был «очень жестким» в отношениях с главой РФ Владимиром Путиным, но одновременно хорошо ладил с ним. По убеждению Трампа, в настоящее время российский лидер почувствовал ослабление США под руководством Байдена, пишут «Известия».

13 марта Дональд Трамп заявил, что военная спецоперация России на Украине может перерасти в настоящую мировую войну.

Позже он сделал заявление, что российская спецоперация на Украине стала для него неожиданностью, потому как он думал, что российские войска стояли на украинской границе с целью ведения переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.