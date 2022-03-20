Врач-инфекционист дал прогноз по состоянию Владимира Жириновского

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Септический шок, возникший вследствие коронавирусной инфекции или постковидного синдрома, может перерасти в поражение внутренних органов и привести к летальному исходу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский, комментируя состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее появилась информация о том, что состояние парламентария ухудшилось и его вновь ввели в медикаментозный сон. Также сообщалось, что врачи диагностировали у политика септический шок.

Однако позже представители партии ЛДПР сообщили, что появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении самочувствия политика не соответствуют действительности и он продолжает лечение и реабилитацию.

По словам медика, если бы у Жириновского действительно обнаружили сепсис, это свидетельствовало бы о том, что началась отрицательная динамика.

— Сепсис — это состояние, которое довольно часто приводит к летальным исходам. В среднем показатель смертности при септическом шоке может доходить до 20 процентов, — уточнил собеседник «ВМ».

Важную роль здесь играет возбудитель, который вызывает тяжелое патологическое состояние, и то, насколько появившаяся инфекция поддается антибактериальной терапии, уточнил Вознесенский:

— Также стоит выяснить, насколько устойчив этот возбудитель к применяемым препаратам. Возможно, они не эффективны в борьбе с ним. Чтобы узнать, какой может быть прогноз, следует выяснить, какие именно органы гипотетически могли быть поражены у Жириновского.

Дело в том, что при подобных патологиях поражение может распространяться абсолютно на все системы организма. Если все эти функции выходят из строя, начинает развиваться дыхательная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность.

— При такой клинической картине вероятность летального исхода в разы повышается, — добавил спикер.

В заключение врач отметил, что ввиду отсутствия подтвержденных данных о состоянии депутата любые «умозаключения о медицинских прогнозах могут быть исключительно гипотетическими».

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.

11 марта врачи вывели Владимира Жириновского из медикаментозного сна. После прихода в сознание лидер ЛДПР почти сразу приступил к работе, получив документы от помощников.