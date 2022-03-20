Проблемы с кожей и яркие сны: медики назвали пять неожиданных признаков диабета

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При риске возникновения диабета очень важно вовремя определить у себя симптомы, свидетельствующие о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина. Медики назвали неочевидные признаки диабета.

В первую очередь врачи рекомендуют обратить внимание на потемнения на коже в области шеи, подмышек и паха. Также следует прислушаться к вызываемым обезвоживанием ощущениям.

Симптомом может быть и проблемное мочеиспускание. Оно возникает из-за повреждения кровеносных сосудов.

Самим неочевидным симптомом медики называют яркие сны и усиленную потливость по ночам. Это тоже может свидетельствовать о диабете.

Кроме того, чрезмерный уровень сахара в крови может привести к незаживающим ранам и порезам. В таком случае уменьшается количество кислорода, поступающего через кровоток к ранам, тем самым замедляя процесс заживления, передает Everyday Health.

До этого ученые выяснили, что кокосовое масло может помочь уменьшить жир на животе, который связан с повышенными рисками для здоровья, такими как болезни сердца и диабет второго типа. Исследование установило, что у участников, принимавших две столовые ложки кокосового масла в день, значительно снижался висцеральный жир, их талия заметно уменьшалась.