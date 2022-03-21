Сбои в работе сервисов Apple произошли в ряде стран

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Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple, фиксируются в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector в понедельник, 21 марта.

Большинство жалоб пользователи оставляют на работу сервиса Apple Music. Множество людей испытывают трудности со стримингом музыки и входом в свою учетную запись.

О проблемах в работе со стриминговым сервисом преимущественно сообщают немцы, британцы и американцы. Помимо этого, пользователи из США массово жалуются на работу App Store, iCloud, Apple TV и службы поддержки Apple, отмечается на сайте Downdetector.

12 марта эксперт Денис Кусков рассказал «ВМ», что все социальные сети имеют «запас прочности», поэтому должны выдерживать наплыв новых пользователей на фоне блокировки других сервисов. Однако кратковременных проблем, предупредил он, из-за этого исключать нельзя.

Специалист отметил, что на фоне ситуации с зарубежными соцсетями большое количество пользователей зарегистрировалось в Telegram. Наплыв новых пользователей в мессенджер уже наблюдался в октябре 2021 года, подчеркнул эксперт.