Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сбои в работе сервисов Apple произошли в ряде стран

Иван Юминов

Общество
Сбои в работе сервисов Apple произошли в ряде стран
Фото: Unsplash

Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple, фиксируются в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector в понедельник, 21 марта.

Большинство жалоб пользователи оставляют на работу сервиса Apple Music. Множество людей испытывают трудности со стримингом музыки и входом в свою учетную запись.

О проблемах в работе со стриминговым сервисом преимущественно сообщают немцы, британцы и американцы. Помимо этого, пользователи из США массово жалуются на работу App Store, iCloud, Apple TV и службы поддержки Apple, отмечается на сайте Downdetector.

12 марта эксперт Денис Кусков рассказал «ВМ», что все социальные сети имеют «запас прочности», поэтому должны выдерживать наплыв новых пользователей на фоне блокировки других сервисов. Однако кратковременных проблем, предупредил он, из-за этого исключать нельзя.

Специалист отметил, что на фоне ситуации с зарубежными соцсетями большое количество пользователей зарегистрировалось в Telegram. Наплыв новых пользователей в мессенджер уже наблюдался в октябре 2021 года, подчеркнул эксперт.

Читайте также:
онлайн-сервисы сбой Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте